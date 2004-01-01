«Я вернулась» - это спектакль-трагикомедия, повествующий о жизни эстрадной дивы, а также простых людей. В нем много юмора, переживаний, житейских проблем, а также сюжетных поворотов. В конце зрителей ждет неожиданный финал. Если вы хотите посмотреть интересный спектакль, покупайте билеты.

В главных ролях: звезда сериала «Серафима Прекрасная», актриса Малого театра Екатерина Порубель и звезда сериалов "Глухарь", "Пятницкий", "Карпов", заслуженный артист Андрей Сорока.

В ролях артисты Московского театра «Сфера» Екатерина Тонгур и Никита Спиридонов.