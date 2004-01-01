Я так вижу

В экспозиции будут представлены работы апатитского самодеятельного художника Дмитрия Колобова. Расхожая фраза из названия выставки для автора работ не пустой звук - художник с рождения инвалид по зрению. Он действительно видит мир не так, как мы, однако, вряд ли можно об этом догадаться, глядя на его картины - наивные, яркие, самобытные, полные любви к миру.

Портреты близких и вымышленные персонажи, вычурные интерьеры и загадочные натюрморты, уютные дворики маленьких городов и площади парадного Петербурга (где он никогда не бывал) - всё одинаково интересно художнику, всё восхищает, всё получает свою особую жизнь, воплощаясь в живописных образах.