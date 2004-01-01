Ограничения: 12+

Спектакль «Я шагаю по Москве» - камерная история, поставленная по дневникам поэта Геннадия Шпаликова, в которой, как и в его текстах, нет пафоса, зато есть аккордеон (музыкант - Павел Чернейкин), несколько артистов на сцене, честно переживающих и судьбу поэта, и его ощущение родного города.

Это спектакль об Его Москве - городе, в котором живы ночные беззаботные прогулки, счастливое сумасбродство, настоящая дружба и поэзия, где все предельно честно и понятно. Спектакль о Москве, по которой все мы, родившиеся и повзрослевшие в советское время, очень скучаем, которой сегодня так не хватает. Независимый театр отматывает, как на кинопленке, жизнь Шпаликова, чтобы дотронуться до воспоминаний, порассуждать о настоящем и подарить современной Москве новое старое звучание.