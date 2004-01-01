Я сам мечту свою создам

3 апреля исполняется 135 лет со дня рождения Николая Гумилева – русского поэта, прозаика, литературного критика, переводчика, представителя литературы Серебряного века, основателя школы русского акмеизма. Николай Гумилев был участником Первой мировой войны, совершил несколько экспедиций по Африке. В его творчестве, как и в мировоззрении, главенствовала идея о торжестве духа над телом.



На выставке изданий, посвященной писателю, читатель найдет книгу «Избранное» с поэзией, автобиографической прозой, статьями и письмами поэта. Сборник дает достаточно полное представление о творчестве Гумилева, знакомит читателя с его своеобразной эстетикой, оригинальным видением мира.

«Ваш Гумилев» – роскошно оформленное эксклюзивное подарочное издание с золотым тиснением, односторонним золотым обрезом и шелковым ляссе.



Отдельным изданием выпущено одно из последних произведений Николая Гумилева – художественный перевод поэмы Генриха Гейне «Атта Троль: Сон в летнюю ночь» с параллельным немецким текстом оригинала.



Книга Татьяны Алексеевой «Ахматова и Гумилев. С любимыми не расставайтесь…» рассказывает об отношениях двух поэтов. Любили они друг друга или только мучили, не в силах вырваться из сладкого плена муз, в котором каждый из них пребывал едва ли не с самого рождения? Они познакомились, когда ей было всего четырнадцать, а ему – семнадцать. Для нее - случайная встреча, для него - любовь с первого взгляда и до последнего вздоха, любовь изломанная, очень недолго взаимная и всегда - трагическая. Получив известие о страшной гибели Гумилева, Ахматова вдруг поняла, что любила его, но сказать об этом Николаю было уже поздно. Два неординарных человека, наделенных Богом удивительным поэтическим даром, две удивительные судьбы так и не смогли соединиться при жизни.