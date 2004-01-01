Выставка посвящена художникам чье детство выпало на блокадные дни в Ленинграде – Э.Н. Антонову (1930-2021) и А.П. Никитину (род. в 1936). Двум абсолютно разным людям, чьи судьбы и творческая жизнь никогда не пересекались, но которых при этом связывают схожие детские воспоминания, юношеские поиски и выбор жизненного пути.

В экспозиции будут представлены не только работы именитых авторов, но и архивные материалы, документы, фотографии.