Выставка репродукций

Жан-Батист Камиля Коро — французский художник и гравер, однин из самых выдающихся пейзажистов эпохи романтизма, оказавшего большое влияние на импрессионистов.

Художник считал, что главное в пейзаже – уловить настроение, поймать сиюминутное движение, передать изменчивость. Именно поэтому зарисовки и этюды Коро ценятся иногда даже выше его законченных картин.Еще один важный принцип Коро «Валёры прежде всего!» касался живописной техники. Валёры – это разнообразные оттенки в пределах одного цвета, тончайшие градации тона, помогающие передавать настроение и наполнять пространство воздухом и светом.Работа на пленэре, стремление передать изменчивость природы, игра света делает Коро самым близким предшественником импрессионистов. Картины художника пользовались огромной популярностью. Их заказывало французское правительство для галерей и музеев. За ними гонялись коллекционеры. Количество заказов превысило лимит человеческих сил, и Коро вынужден был прибегнуть к помощи ассистентов, делавших копии с его работ, которые художник лишь снабжал своей подписью.

Коро умер в феврале 1875 года. Незадолго до смерти ему торжественно вручили то, о чем Коро всю жизнь мечтал, – Большую золотую медаль Салона.Но главное, что подарил нам всем художник – это возвышенный и лирический образ мира на его картинах.

В экспозиции гости увидят репродукции из коллекции «Дар Нади Леже» из собрания музея.