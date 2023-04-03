Выставка икон

Кирилл Федотовский родился 19 февраля 1997 года в посёлке Никель Мурманской области.

С детства любил рисовать и лепить. Посещал приход Свято-Троицкого Трифоново Печенгского монастыря, где познакомился с иконами и священным писанием.



В 2004 году переехал в город Калининград. Учась в школе участвовал в различных конкурсах и выставках детского рисунка.

После школы семь лет обучался основам иконописи. Сначала в Художественно-промышленном техникуме, затем продолжил обучение в художественной мастерской Члена Союза художников России Бабаковой Олеси Александровны.

Темой дипломной работы стала икона "Спас Вседержитель".

Во время обучения - активно выставлялся на разных выставочных площадках города Калининграда.



В 2019 году вернулся на Родину, провёл серию персональных выставок "Наедине со всеми" в Никеле, Полярном и Мурманске. Помимо этого активно участвует в сборных областных выставках под эгидой регионального отделения Союза художников России - "Точка росы" и "Заполярье".



Икона - это книга о вере, написанная языком линий и красок. Иконопись - это вершина живописи, в ней автора привлекает строгость и лаконичность линий в рисунке, сдержанный колорит, скромность в одеяниях и наполненные кротостью лики святых.



Выставка будет работать с 01.03 по 03.04.2023 г.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22

Вход свободный. 0+



телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86;