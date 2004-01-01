Выставка фотографий Льва Федосеева

С 2002 года Лев Геннадьевич − внештатный сотрудник Фото ИТАР ТАСС по Мурманской области. Был в составе 5 арктических рейсов, в том числе трёх − к Северному полюсу на ледоколе «Ямал», участвовал во многих международных, всесоюзных и российских выставках. Удостоен диплома Правительства Мурманской области и правления областной журналисткой организации в номинации «Верность профессии».



Зритель познакомится со взглядом Льва Федосеева на природу и события Русского Севера.