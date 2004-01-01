Всюду жизнь
Танцевальный спектакль Егора Дружинина
Танцевальный спектакль Егора Дружинина
«Всюду жизнь» – танцевальный спектакль Егора Дружинина, с его участием, в котором все понятно без слов.
Пять свободных мужчин и четырнадцать одиноких женщин ищут своё счастье в жизни. Каждый хочет найти своё место под солнцем, мешая друг другу в его поисках.
Герои спектакля «Всюду жизнь» – это мы сами. Мы всегда разные: грустные, веселые, смешные, серьезные, но всех нас объединяет одно. Когда у нас есть цель, и мы идем ей навстречу, мы чувствуем вкус жизни.
Действующие лица:
Егор Дружинин – хореограф, режиссер, заслуженный артист Российской Федерации. Участвовал в таких проектах, как «Танцы» на ТНТ, хит-парад «Золотой граммофон» на «Первом канале», «Танцуют все!» на канале «Россия 1», «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ, «Маска. Танцы» на СТС и многих других.
Вероника Ицкович
Актриса
Настя и Вика Михайлец
Участницы шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ», первый сезон.
Участницы шоу «ТАНЦЫ на ТНТ. Битва сезонов»
Анна Гученкова
Играла в мюзиклах «12 стульев», Cats, MAMMA MIA!, Cabaret, «Любовь и шпионаж», «Звуки музыки», «Русалочка», «Алые Паруса», «Красавица и Чудовище», «Золушка».
Роман Андрейкин
Лауреат премии «Золотая Маска»-2002
Юрий Мазихин
Лауреат национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии «Музыкальное сердце театра», Лауреат Международного конкурса.
Илона Петраш
Ведущие роли во всемерно известных бродвейских мюзиклах, официально поставленных в России на лучших сценах страны: «Metro», «Chicago», «Cats», «Cabaret».
Алексей Сарычев
Актер
Юлия Костюшкина
Чемпионка Мира и Европы по Акробатике, телеведущая, актриса
Анна Эйвазова (Емшанова)
Работы в кино: «Застава Жилина», «Чёрный квадрат», «Саша/Таня», «Девочки такие девочки», «Глаза в глаза», «Триггер».
Эльвина Мухутдинова
Участвовала в мюзиклах «Норд-Ост», «12 стульев» – Эллочка, мюзикле «CATS». и многие другие
Ульяна Чеботарь
Работает на озвучании фильмов и компьютерных игр, принимает участие в городских мероприятиях, концертах звёзд эстрады.
Дмитрий Головин
Играл в мюзиклах : "Кошки", "Mamma Mia!", "Ромео и Джульетта" и др.
Александра Розовская
Солистка музыкальной группы Мейделех
Ульяна Бачерникова
Артистка балета мюзиклы "Монте Кристо", "Граф Орлов", "Анна Каренина"
Юлия Кашкина
Хореограф-постановщик телепроектов «Танцы на ТНТ», «Танцуй на Первом».
Брайен Опоку-Аджеманг
участник «Танцев» на ТНТ.
Елена Басенко (Пена)
участница шоу «Танцы на ТНТ» перый сезон