«Всюду жизнь» – танцевальный спектакль Егора Дружинина, с его участием, в котором все понятно без слов.

Пять свободных мужчин и четырнадцать одиноких женщин ищут своё счастье в жизни. Каждый хочет найти своё место под солнцем, мешая друг другу в его поисках.

Герои спектакля «Всюду жизнь» – это мы сами. Мы всегда разные: грустные, веселые, смешные, серьезные, но всех нас объединяет одно. Когда у нас есть цель, и мы идем ей навстречу, мы чувствуем вкус жизни.

Действующие лица:

Егор Дружинин – хореограф, режиссер, заслуженный артист Российской Федерации. Участвовал в таких проектах, как «Танцы» на ТНТ, хит-парад «Золотой граммофон» на «Первом канале», «Танцуют все!» на канале «Россия 1», «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ, «Маска. Танцы» на СТС и многих других.

Вероника Ицкович

Актриса



Настя и Вика Михайлец

Участницы шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ», первый сезон.

Участницы шоу «ТАНЦЫ на ТНТ. Битва сезонов»



Анна Гученкова

Играла в мюзиклах «12 стульев», Cats, MAMMA MIA!, Cabaret, «Любовь и шпионаж», «Звуки музыки», «Русалочка», «Алые Паруса», «Красавица и Чудовище», «Золушка».



Роман Андрейкин

Лауреат премии «Золотая Маска»-2002



Юрий Мазихин

Лауреат национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии «Музыкальное сердце театра», Лауреат Международного конкурса.



Илона Петраш

Ведущие роли во всемерно известных бродвейских мюзиклах, официально поставленных в России на лучших сценах страны: «Metro», «Chicago», «Cats», «Cabaret».



Алексей Сарычев

Актер



Юлия Костюшкина

Чемпионка Мира и Европы по Акробатике, телеведущая, актриса



Анна Эйвазова (Емшанова)

Работы в кино: «Застава Жилина», «Чёрный квадрат», «Саша/Таня», «Девочки такие девочки», «Глаза в глаза», «Триггер».



Эльвина Мухутдинова

Участвовала в мюзиклах «Норд-Ост», «12 стульев» – Эллочка, мюзикле «CATS». и многие другие



Ульяна Чеботарь

Работает на озвучании фильмов и компьютерных игр, принимает участие в городских мероприятиях, концертах звёзд эстрады.



Дмитрий Головин

Играл в мюзиклах : "Кошки", "Mamma Mia!", "Ромео и Джульетта" и др.



Александра Розовская

Солистка музыкальной группы Мейделех



Ульяна Бачерникова

Артистка балета мюзиклы "Монте Кристо", "Граф Орлов", "Анна Каренина"



Юлия Кашкина

Хореограф-постановщик телепроектов «Танцы на ТНТ», «Танцуй на Первом».



Брайен Опоку-Аджеманг

участник «Танцев» на ТНТ.



Елена Басенко (Пена)

участница шоу «Танцы на ТНТ» перый сезон