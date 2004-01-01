157536

Встречайте новинки

Выставка новых изданий

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Новые книги в библиотеке – это всегда маленький праздник.

Зал художественной литературы приглашает читателей за книгами разных жанров. Лауреаты литературных премий и лидеры читательских рейтингов, интеллектуальная проза и книги о любви, детективы и приключения, фантастика и фэнтези… Откройте для себя произведения, которые вы еще не читали!

Хотите зарядиться энергией и получить вдохновение? Тогда вам – сюда. Каждый посетитель найдет здесь именно то издание, которое ему захочется прочитать.

Областная научная библиотека
c 1 января по 30 декабря

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?