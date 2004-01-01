Площадка библиотеки «Поэтическая точка» представит на фестивале молодежный поэтический слэм. Зрители услышат авторские строки и произведения других поэтов о Кольском Севере.

Все участники фестиваля смогут приобрести для себя приятные и полезные подарки из Книжной лавки Мурманской научки. Это издания наших земляков, вышедшие на территории региона. Стихи и проза, история и культура, популярная психология и этнография, книги маститых авторов и произведения творческой молодежи.

Всё для любопытствующих, путешествующих, книгочеев и книголюбов, писателей и читателей, любящих Север и все, что с ним связано.

Встречаемся в Териберке!