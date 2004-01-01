Встречаемся в Териберке!
Мурманская областная научная библиотека станет участником VII Арктического фестиваля «Териберка»
Мурманская областная научная библиотека станет участником VII Арктического фестиваля «Териберка»
Площадка библиотеки «Поэтическая точка» представит на фестивале молодежный поэтический слэм. Зрители услышат авторские строки и произведения других поэтов о Кольском Севере.
Все участники фестиваля смогут приобрести для себя приятные и полезные подарки из Книжной лавки Мурманской научки. Это издания наших земляков, вышедшие на территории региона. Стихи и проза, история и культура, популярная психология и этнография, книги маститых авторов и произведения творческой молодежи.
Всё для любопытствующих, путешествующих, книгочеев и книголюбов, писателей и читателей, любящих Север и все, что с ним связано.
Встречаемся в Териберке!