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Всероссийский экологический диктант

Ежегодная просветительская акция

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События: Диктант.

Мурманская областная научная библиотека  станет  одной из площадок ежегодной просветительской акции «Экологический диктант».

Диктант направлен на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности.

Акция пройдет по всей стране с 11 до 27 ноября под эгидой Совета Федерации  парламента России.

На плошадке библиотеки  проверить свою экологическую грамотность и получить новые знания смогут все желающие.

Тест Экологического диктанта состоит из 25 вопросов. Задания помогут участникам не только показать свою экологическую осведомленность, но и продемонстрировать широкий кругозор, начитанность и внимательность.

Для участия в диктанте необходимо записаться по телефону: 45-63-05.

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