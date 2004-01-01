Всероссийский день чтения вслух

В этот день любой желающий может прочитать любимый прозаический отрывок или стихотворение.

Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных авторов.

Зарегистрироваться по ссылке. Внимание! Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. Всем участникам будут разосланы сертификаты в электронном формате.

Участником акции может стать любой! Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе.