24 сентября в Мурманской области отметят Всемирный день туризма. Интерес к Кольскому Северу увеличивается с каждым годом, как и туристический поток в наш регион. Напомним, что 2022 год в Мурманской области объявлен Годом экологически ответственного туризма. Ведь отдых и путешествия должны приносить пользу и людям, и природе.

Программа празднования Всемирного дня туризма в Мурманской области организована региональным Комитетом по туризму. На площадках в культурно-досуговых учреждениях Кольского Севера пройдет туристический квест, в котором примут участие около тысячи человек.

В главной библиотеке региона развернется большая ярмарка сувенирной продукции региональных мастеров и туристических фирм.

Посетители библиотеки смогут совершить экскурсию по книгохранению (12+). В загадочных лабиринтах Научки гостей ждут книжные раритеты и таинственная атмосфера. Посмотреть на город с самого высокого этажа библиотеки удастся участникам необычной экскурсии «Посмотри на город сверху» (12+). Окна библиотеки, из которых открываются самые лучшие виды на город, обращены на три стороны света. Путешественники смогут не только взглянуть на центральную часть Мурманска через подзорную трубу, но и узнать много интересного из истории городских домов и улиц.

В течение всего дня будут работать книжные выставки (12+), посвященные туризму и достопримечательностям Мурманской области.

В 16.00 начнется лекция «Маяки Заполярья»(12+). Ее прочтет Мика Петров, фотограф и путешественник, охотник за северным сиянием, член Русского географического общества. Он расскажет об экспедиции к историческим световым маякам Зимнего берега Белого моря.

Посетители библиотеки станут участниками Дня новой книги (12+). Их вниманию будет представлена отечественная и зарубежная литература разнообразных тем и жанров, новые авторы и знакомые имена, книги для самых искушенных читателей. Здесь можно побеседовать с библиотекарями о новых изданиях, получить книжные советы и рекомендации по чтению.

В Центре современного искусства 21А состоится открытие выставки «Литораль» (16+). Это проект, созданный творчеством четырех художников - Лайлы Колостьяк (Норвегия), Ирины Лапенко (Великий Новгород), Натальи Егоровой и Елены Тимофеевой (Петрозаводск). Авторы работают в разных техниках и материалах от керамики и объекта до графики и видео-арта. Каждая из них представляет свою версию и авторский взгляд на мир, очерченный границей прибрежной полосы.

Участники мастер-класса по каллиграфии «Аз есмь» (12+) смогут создать открытку, оформленную буквицей и текстом в древнерусском стиле.

Планетарий «Просто космос» предлагает путешествие по звездным мирам с помощью ярких фильмов в формате FullDome и научно-развлекательных программ (6+).

В зале интеллектуального досуга пройдет киномарафон фестиваля «Северный характер» (12+). Будут представлены лучшие короткометражные фильмы о Севере для разных возрастных категорий.