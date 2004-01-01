Всемирный день поэзии

Откроет День поэзии презентация сборника «Поэзия этого дня». Сборник объединил 40 мурманских авторов, большинство из которых представляют молодежь и современные направления поэзии. Сборник представит автор проекта, составитель сборника, лауреат конкурса губернаторских грантов для творцов на поддержку проектов современного искусства Николай Михайленко. Также в рамках презентации пройдут поэтические чтения авторов «Поэзии этого дня».

Гостей ждет увлекательный экспериментальный поэтический сет, где декламация авторских стихотворений будет сопровождаться хореографией танцевальной группы Вячеслава Бурцева «Roots Up» и живой музыкой в исполнении электронного музыканта Владислава Кликунова («Нувот»). В экспериментальном сете прозвучат стихи участников творческого объединения «Полярный день», финалисток II Мурманского конкурса женской поэзии и авторов независимого сборника «Север объединяет». Зрителей ждет встреча с поэзией Алёны Кидун, Андрея Матийко, Киры Озерской, Анастасии Сорокиной и Анны Мацкевич.

Для посетителей Дня поэзии пройдет онлайн-квиз на знание этого искусства и любопытных фактов о русских поэтах. Желающих участвовать в квизе просят захватить телефон с мобильным интернетом.