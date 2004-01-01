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Вселенная физика Сахарова

Public talk

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События: Лекции.

О научном и жизненном пути Андрея Сахарова можно будет узнать 14 мая на площадке Мурманской областной научной библиотеки в формате Public talk «Вселенная физика Сахарова». Мероприятие организовано совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска.

Встреча приурочена к 100-летнему юбилею советского физика Андрея Сахарова и пройдёт в режиме телемоста. В качестве эксперта выступит доцент Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института Егор Задеба.

Вход на мероприятие свободный, по предварительной записи.

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