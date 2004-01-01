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Все это она

Спектакль Даниила Чащина

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События: Спектакли.

Как вернуть доверие? Как понять и услышать друг друга?

Как восстановить разрушенные отношения с детьми и что значит любить их?

Мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, Мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. В одной - глухая стена и одиночество, в другой – иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни. В результате Сын влюбляется в виртуального аватара Матери, не зная, что это она. Но… тайное становится явным…

В этой истории многие узнают себя. Вечные проблемы и вечные вопросы. Драматург Андрей Иванов и один из самых известных театральных режиссеров Данил Чащин не предлагают готовых рецептов, но каждому их нужно найти самому.

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