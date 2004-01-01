Время и деньги
Выставка, подготовленная отделением Мурманск Банка России
Выставка, подготовленная отделением Мурманск Банка России
Это 13 фотопостеров, снабженных необходимой информацией.
Выставка расскажет об истории производства денег, откроет секреты их защиты, расскажет о том, как наши предки перевозили и хранили свои сбережения, и как это позволяют сделать современные технологии сегодня.
С экспозицией можно знакомиться самостоятельно, а также получить дополнительную информацию у специалистов библиотеки. Организовано экскурсионное сопровождение.
Выставка из фондового собрания музея
Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея