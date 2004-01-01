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Время и деньги

Выставка,  подготовленная отделением Мурманск Банка России

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События: Выставки.

Это 13 фотопостеров, снабженных необходимой информацией.

Выставка расскажет об истории производства денег, откроет секреты их защиты, расскажет о том, как наши предки перевозили и хранили свои сбережения, и как это позволяют сделать современные технологии сегодня.

С экспозицией можно знакомиться самостоятельно, а также получить дополнительную информацию у специалистов библиотеки. Организовано экскурсионное сопровождение.

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