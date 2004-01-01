Нина Александровна Мурашова родилась 03.10.1953 году в городе Усть-Лабинск Краснодарского края.

Рукоделием увлекается с раннего детства. Училась у бабушки, мамы и старшей сестры. В 4 года начала самостоятельно шить одежду для кукол. В школе, которую окончила с золотой медалью, увлеклась вязанием крючком и спицами.



В 1972 году поступила в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, где получила образование инженера-технолога. После института вышла замуж и переехала на постоянное место жительства в город Мурманск.

Работа, дети, семья не позволяли уделять много внимания творчеству. А когда дети выросли - это стало возможным.



Коллекция ирландского кружева «Времена года» создана в период с

2008 по 2018 год.



Работы автора неоднократно были опубликованы во всесоюзном издании «Журнал МОД: Вязание», также Нина Александровна стала лауреатом конкурса этого журнала.

Продолжая заниматься этим видом творчества, в 2009 году она увлеклась плетением на коклюшках вологодских кружев. Преподаватель Светлана Ивановна Солодаренко привила большую любовь к этому виду рукоделия. Нина Александровна - член клуба "Кружевница", награждена дипломом международного

конкурса "Кружевная чудо-птица» (г. Вологда).

В 2017 году окончила курсы ткачества на раме у Члена союза художников России Татьяны Алексеевны Черномор, после чего вступила в клуб «Гобелен» и стала его активным участником.



По признанию Нины Александровны, каждое из этих увлечений стало

любимым.Каждое из них дает безграничные возможности проявить

себя. В своих работах по вязанию крючком применяет элементы и

фрагменты коклюшечного кружева. А работа с узорами помогает с

цветом и формой при изготовлении гобеленов.



Первая персональная выставка Нины Александровны Мурашовой была организована в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» и совпала с ее 65 летием.

Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.