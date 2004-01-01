Времена года. Весна

Выставка продолжает цикл и раскрывает весенний образ природы в произведениях живописцев и графиков. Еще вчера на улице бушевала метель, дети вовсю строили ледяные крепости и устраивали снежные баталии. Солнышко греет с каждым новым днем все сильнее и сильнее, по дорожкам побежали и первые весенние ручьи. Именно они в паре с капелью предвещают нам, что спешит весна.

Весна – время, когда весь мир просыпается от зимнего сна. На веточках начинают набухать почки. На проталинах проклюнулись первые весенние цветы. А как красиво весеннее небо! Такое чистое и бесконечное, словно голубая глазурь, иногда украшено белоснежными облаками, мягкими и пушистыми.