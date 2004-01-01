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Времена года. Осень

Выставка графических произведений художников Мурманской области и других регионов

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События: Выставки.

Осень по праву считается самым поэтичным временем года. Многие известные люди находили в ней вдохновение для создания своих произведений. В творчестве русских художников это время года занимает особое место. Редкий живописец не вдохновлялся золотом леса, отражающемся в синеве озер, не составлял сочных натюрмортов из осенних плодов и листьев, не обращался к стремительно меняющемуся наряду природы, готовящийся ко сну после жаркого лета.

Выставка позволит посетителям погрузиться в атмосферу осенней романтики, взглянуть на это явление глазами художников, работающих в разных стилях, техниках и жанрах.

Художественный музей
c 30 августа по 12 ноября

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