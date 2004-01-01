Времена года. Лето

Экспозиция продолжает цикл «Времена года» и состоит из произведений, в которых художники раскрывают летние образы природы.

Самая благодатная пора года — это, без преувеличения, лето. Лето – это солнце, много света, долгие дни, зеленые леса и разноцветье в лугах… А главное, лето так и зовет вперед, на просторы, на речку, в лес, в поле!

На выставке можно увидеть живописные полотна, графические произведения и изделия декоративно-прикладного искусства передающие тёплую атмосферу дней, наполненных светом и вдохновением.