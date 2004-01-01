Враг народа

Написанная почти 140 лет назад пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена, как и полагается хорошей литературе, существует вне времени и остается острой, несмотря на прошедшие года.

В маленьком норвежском курортном городке построена водолечебница, которая тут же становится центром притяжения туристов со всей Скандинавии. Городок расцветает. Однако его безмятежному будущему угрожает курортный врач Томас Стокман, который обнаруживает серьезную ошибку, допущенную при строительстве водолечебницы.

В решение проблемы вовлечены не только мэр, городской совет и общественность, но также и зрители спектакля, которые высказываются здесь и сейчас.