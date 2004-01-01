Вплетая солнца лучи

Выставка продолжает цикл выставок «С днём рождения, художник!»



Татьяна Алексеевна – постоянный участник, лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских, международных фестивалей, выставок, конкурсов, проектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Гобелены «Краски Севера» и «Иван-чай», созданные автором, отмечены серебряными медалями региональных выставок Союза художников России «Российский Север», г. Сыктывкар, 2014 год, г. Мурманск, 2018 год. Татьяна Алексеевна получала образование в Кишиневском республиканском художественном училище им. И.Е. Репина по специальности «художник декоративно-прикладного искусства». С 1973 года является членом Союза художников СССР.



Работы художника хранятся в собраниях Мурманского областного художественного и краеведческого музеях, художественного музея Молдовы, в частных коллекциях в России и за рубежом, украшают интерьеры общественных зданий Мурманска и Мурманской области, г. Вадсё (Норвегия).



Татьяна Алексеевна была награждена премией Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» в 2004 и 2014 годах, а также серебряной медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» в соответствии с решением секретариата Союза художников России в 2018 году.



На выставке будет представлено около 20 работ, выполненных в техниках батика и ткачества на раме.