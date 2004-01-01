Возвращение к здоровью - это возможно

4 февраля по всему миру проходят различные мероприятия, целью которых является распространение информации об этом недуге.

На выставке представлены издания о профилактике и лечении этого серьезного заболевания, как традиционными, так и народными методами.

Среди книг - «Лекарственные растения в онкологии: руководство по клинической фитотерапии» Владимира Корсуна. Автор говорит о том, что существуют два заблуждения. Первое - рак неизлечим, второе - рак можно вылечить травами. В книге на научной основе подробно рассмотрены общие и частные вопросы фитотерапии онкологических заболеваний.

Автор книги «Антирак: новый образ жизни» - Давид Серван-Шрейбер, врач, которому поставили диагноз «рак». Он просто и доступно рассказывает читателю о природных механизмах защиты от рака – начиная с правильного питания и заканчивая правильным отношением к ситуации. В книге описано множество случаев из практики как самого автора, так и его коллег-онкологов, представлены истории открытий, рецепты, таблицы и ссылки на ведущие научные издания.

Доктор Маргарет Куомо в книге «Вся правда о раковых заболеваниях» рассматривает проблему онкологии, отношение к ней в обществе, политику профилактики, ценообразования медикаментов и лечения, предлагает изменить изначальный взгляд на эту болезнь, внести коррективы в образ жизни и питание.