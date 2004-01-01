Возвращаясь на Родину

Тамара Нуйя родилась 04.12.1961 года в Мончегорске Мурманской области.

Училась в Ярославском художественном училище (1976-1981).

С 1981 года живет и работает в городе Грязовце Вологодской области.

С 1998 г. Член Союза художников России.

Много сил, душевного тепла Тамара Тойвовна отдает детям, занимаясь преподавательской деятельностью в области изобразительного искусства. Немало учеников, воспитанных ею, продолжают обучение в специальных учебных заведениях. Преподавала в Грязовецкой ДШИ (1981 – 1991), в районном Доме пионеров и школьников (1991 – 1997), в Грязовецкой школе-центре интегрированного обучения и воспитания детей с 1997 года.

Участник городских, областных, региональных художественных выставок с 1984 года. Персональные выставки живописи проходили в Грязовце, Вологде, Архангельске, Санкт-Петербурге, Кеми (Финляндия).

Произведения автора находятся в коллекциях Вологодской областной картинной галереи, Вологодского государственного музея-заповедника, Картинной галереи Е. М. Лунина (Череповец), в коллекции Грязовецкого краеведческого музея, в коллекции художественного музея г. Кеми (Финляндия), в частных коллекциях во Франции, Финляндии, Латвии, России, в частной коллекции экс-заместителя губернатора Вологодской области по социальным вопросам.

Художница работает в технике масляной живописи в анималистическом жанре, в жанрах пейзажа и сюжетно-тематической картины. Произведения носят экспрессивный, тревожно-драматический характер, что раскрывается посредством стилизации форм и эмоционального насыщения цветового строя произведений.

Место проведения мероприятия: пр. Ленина, 82, (отель «Арктика», 2 этаж).