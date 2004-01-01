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Вождь краснокожих

История одного похищения

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События: Спектакли.

Спектакль «Вождь краснокожих» поставлен по мотивам знаменитого рассказа американского писателя О. Генри.

Это история о двух мелких жуликах, мошенниках с Дикого Запада, которые решили сорвать большие деньги, похитив, ради получения выкупа, единственного сына богатого горожанина.

Задумав это «красивое, элегантное преступление», компаньоны не учли характера мальчишки – бойкого, непоседливого, неугомонного выдумщика и озорника. Незадачливые похитители начинают понимать, что они не в состоянии справится с буйной детской фантазией. А предложение папаши Дорсета, принять сорванца обратно за вознаграждение, окончательно расстроило этот «выгодный проект».

И теперь жулики мечтают избавиться от ребенка любым путем.

Спектакль рекомендован для семейного просмотра.

Цены

500 руб.

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