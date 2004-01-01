Война в Арктике

Лекцию прочтет кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Евгеньевич Жалнин.

Описания событий Великой Отечественной войны в Карском море обычно ограничиваются несколькими боевыми эпизодами, связанными с действиями немецких подводных лодок и тяжёлого крейсера «Адмирал Шеер».

За кажущейся бедностью событий скрывается напряжённая работа по обеспечению бесперебойной работы восточного участка стратегически важной транспортной магистрали ‒ Северного морского пути. Частью системы обороны арктического судоходства являлись береговые артиллерийские батареи, установленные в годы войны на островах Карского моря. Истории этих подразделений Северного флота посвящена очередная лекция из цикла публичных чтений Российского исторического общества.

Отдельно лектор рассмотрит вопросы об орудиях, состоявших на вооружении береговой обороны Северного флота, значении военно-технического фактора в изучении истории войны на Севере, сохранения памятников военной истории и техники.