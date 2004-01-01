Война. Победа. Память

Здесь читатель увидит книги знаменитых серий: «Военно-историческая библиотека», «Военные тайны XX века», «1941-1945. Великая и неизвестная война», «75 лет Великой Победы». Это мемуары, новые авторские исследования и рассекреченные архивные материалы о блокаде Ленинграда, главных сражениях войны, о том, как воевали простые солдаты и великие полководцы.

Также на выставке представлены книги по обороне Заполярья. Среди них – новые издания митрополита Митрофана (Баданина) – «Тайна Великой войны» и «Подвиг «Тумана». Люди и судьбы».

Журналы «Военная археология», «Родина», «Честь Отечества», «Герои всех исторических эпох» дополняют выставку интересными статьями о малоизвестных фактах военных лет.