Актуальная современная история о школьнике Вовке, занимательно рассказывающая о том, что не только Всемогущий Интернет правит миром. Ведь каждому человеку нужны первичные знания, чтобы дальше исследовать и изучать мир. Блогером стать, при желании, конечно, можно и нужно. Но для этого главному герою, попадающем прямиком из класса в сказку, придется приложить усилия, чтобы начать действовать для получения желаемого. Сказочные персонажи наглядно покажут ему важность биологии, химии, физики, знаний о красоте, физической нагрузки и даже умения готовить.

Удивительные приключения помогли мальчику стать лучше. Как это было - узнаете сами из нашего новогоднего спектакля «ВОВКА В СКАЗКЕ»

Представление включает в себя проведение интерактивной игровой программы в зрительном зале с участием Деда Мороза, Снегурочки и главного символа наступающего нового года - Дракона. Также в холле ДТШ перед спектаклем будут работать игровые тематические площадки, оформлена праздничная фотозона.

По мотивам сказки Вадима Коростылёва «Вовка в тридевятом царстве».

Режиссёр-постановщик - Мария Юрьева.

Художник-постановщик – Лариса Ершова.

Хореография – Наталья Пилипенко, Мария Пысина, Наталья Бриленкова.

В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ.

Возраст зрителей – 6+. Рекомендовано к семейному просмотру вместе с детьми старшего дошкольного и школьного возраста.