Вот как вырасту большим

Автор книги - представительница древнего саамского рода, саамский писатель, поэт, педагог Екатерина Коркина.

Прекрасно владея саамским языком, Екатерина Николаевна передает свои знания молодому поколению. Она - автор программы изучения саамского языка (кильдинский диалект), собирательница саамского фольклора. Создатель и первый руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Ойяр». Автор сборников стихов «Чуррпа-Уррпа» , «Дары тундры», «Поющий ветер тундры». Произведения Екатерины Николаевны переведены на русский, норвежский, шведский, финский, северо-саамский языки.

Новый сборник «Вот как вырасту большим» включает стихи автора о дружбе, семье, северной природе. Книга прекрасно проиллюстрирована мурманским художником. Автор ярких работ – Юрий Николаевич Ерёмин, художник, дизайнер и книжный иллюстратор, участник областных, зональных выставок. Разработал более 400 фирменных и товарных знаков, оформил более 30 книг.

В презентации примут участие писатели, журналисты, музейные работники, краеведы, книголюбы, библиотечные специалисты.

На встрече будет присутствовать автор книги, художник-иллюстратор и представители саамского народа. В рамках мероприятия состоится автограф-сессия.

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