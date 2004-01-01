Воспоминания почтового ящика

Трудно представить жизнь современного человека без мобильных телефонов и интернета. А в прошлом веке, для того чтобы узнать, как поживают дальние родственники или чтобы получить известие из другого города или государства, большинство людей использовало письма.

В самом начале работы почтовых отделений нужно было идти на почту, оплачивать пересылку и только после этого отправлять письмо. Потом была разработана международная система знаков оплаты почтовых отправлений (марки), появились почтовые ящики.

В мире День рождения почтового ящика принято отмечать 2 августа – в день установки этого устройства на улицах Лондона в 1858 году.

На выставке представлен почтовый ящик 1970-х годов из фондового собрания Мурманского краеведческого музея

Что же помнит мурманский почтовый ящик, какая корреспонденция попадала через него в семьи жителей Мурманской области – об этом расскажет мини-выставка.

На выставке представлена популярная периодика, которую выписывали мурманчане в 1970-е годы: журналы «Огонек», «Советская Россия», «Пионер», «Советский экран», «Советская женщина»; газеты «Известия», «Комсомолец Заполярья», «Пионерская правда», «Полярная правда».

На выставке можно увидеть квитанции на подписку журнала «Веселые картинки», «Юный техник» 1970-х годов, конверты и открытки того периода.

Интересны фотографии, сделанные фотографом Ю.Ф. Холмовым на Главпочтамте г. Мурманска 31 декабря 1975 года.