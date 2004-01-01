Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».

Жил Ванька с матерью. Жизнь была хуже некуда: нечего ни постелить, ни одеть, ни в рот положить…Только Ванька каждый месяц ходил в город за пенсией и получал всего одну копейку… Так в переводе на современный русский язык начинается эта история о добром Ваньке, который последние деньги отдает для спасения животных – кошки, собаки и змеи. Но змея та оказалась дочерью Змеиного царя, и он за ее спасение подарил Ваньке волшебное кольцо.

Как Ванька воспользовался кольцом, как выручили его верные звери, когда он попал в беду, и рассказывает эта сказка, написанная известным русским писателем-фольклористом, «певцом русского Севера» Борисом Шергиным.



Продолжительность – 50 минут (без антракта).

Автор пьесы и режиссер – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда.

Художник-постановщик – Валерий Рачковский.

Композитор – Анатолий Кандыба.

Педагог по вокалу – Алла Аргеткина.