Приглашаем в АРТ-библиотеку на День открытых дверей в рамках всероссийского Фестиваля «Вместе ярче-2022». Этот день мы проведём творчески, познавательно и экологично!



В течение дня вас ждут самые разнообразные площадки:

- ручная лепка из глины фантастической аромалампы (запись обязательна);

- мастер-класс по кофейной живописи от Ольги Петрушенко (запись обязательна);

- встреча "без галстуков" с работниками регионального телевидения;

А завершит этот творческий осенний день яркое световое выступление Шоу проекта IFRIT.



Встречаемся в Арт-библиотеке:

24 сентября, с 12:00 до 22:00

ул. Карла Маркса, д. 29 (ТК «Центральный», 3 этаж)



Запись на творческие мастерские осуществляется по телефону: 45-16-17

