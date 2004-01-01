Вместе ярче-2022
День открытых дверей в АРТ-библиотеки
День открытых дверей в АРТ-библиотеки
Приглашаем в АРТ-библиотеку на День открытых дверей в рамках всероссийского Фестиваля «Вместе ярче-2022». Этот день мы проведём творчески, познавательно и экологично!
В течение дня вас ждут самые разнообразные площадки:
- ручная лепка из глины фантастической аромалампы (запись обязательна);
- мастер-класс по кофейной живописи от Ольги Петрушенко (запись обязательна);
- встреча "без галстуков" с работниками регионального телевидения;
А завершит этот творческий осенний день яркое световое выступление Шоу проекта IFRIT.
Встречаемся в Арт-библиотеке:
24 сентября, с 12:00 до 22:00
ул. Карла Маркса, д. 29 (ТК «Центральный», 3 этаж)
Запись на творческие мастерские осуществляется по телефону: 45-16-17