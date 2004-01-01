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Вместе навсегда

Презентация книги Никиты Остапчука 

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События: Презентации.

Областная научная библиотека приглашает на встречу с молодым мурманским писателем Никитой Остапчуком. Он представит свою книгу «Вместе навсегда», которая вышла в электронном формате и доступна на платформе ЛитРес.

Что такое настоящая любовь? Почему люди начинают что-то ценить только тогда, когда уже всё потеряли? Этими вопросами задаются герои произведения.

На встрече с читателями начинающий автор расскажет о своем опыте написания и издания литературного произведения, ответит на вопросы слушателей, поделится новыми творческими замыслами.

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