Областная научная библиотека приглашает на встречу с молодым мурманским писателем Никитой Остапчуком. Он представит свою книгу «Вместе навсегда», которая вышла в электронном формате и доступна на платформе ЛитРес.

Что такое настоящая любовь? Почему люди начинают что-то ценить только тогда, когда уже всё потеряли? Этими вопросами задаются герои произведения.

На встрече с читателями начинающий автор расскажет о своем опыте написания и издания литературного произведения, ответит на вопросы слушателей, поделится новыми творческими замыслами.