Портал был создан в 2000 году. За годы безупречной работы он приобрел репутацию истины в последней инстанции для всех – от школьников до кандидатов наук.

Владимир Пахомов является членом Орфографической комиссии Российской академии наук, членом Экспертного совета Тотального диктанта, членом редколлегии журнала «Русский язык в школе», соведущим радиопередач «Говорим правильно» и «Игра слов», соведущим подкаста о русском языке «Розенталь и Гильденстерн», одним из авторов словаря-справочника «Трудные случаи русской пунктуации», кандидатом филологических наук.

Лекции Владимира Пахомова всегда вызывают повышенный интерес слушателей. Владимир Маркович считает, что никто не рождается с умением писать и говорить без ошибок. «Невозможно, не зная правил, верно расставлять знаки препинания. Когда человек пишет без ошибок, не зная правил, это всё равно приобретённая благодаря книгам грамотность. Если человек много читает, он запоминает, как пишутся слова, и ему не надо вспоминать правило написания».

Для мурманчан Владимир Маркович прочтет две лекции: «Русский язык сегодня: новые и старые правила, словари, справочники» и «Самые распространённые мифы о русском языке». Слушатели узнают о том, какие правила сейчас действуют в русском языке, к каким словарям и справочникам стоит обращаться, в каких источниках можно узнать, как писать правильно в том или ином конкретном случае. Вторая лекция посвящена наиболее часто встречающимся заблуждениям, связанным с русским языком, и их опровержениям.

Вход свободный.