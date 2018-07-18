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Владимир Кумашов. Живопись

Выставка полотен художника

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События: Выставки.

Владимир Алексеевич Кумашов (28.10.1950 – 18.07.2018) родился в городе Лесосибирске Красноярского края. Окончил художественное училище в Минске. Приехал в Мурманск в отпуск и не смог с ним расстаться. Было это в 1974 году. С тех пор художник жил и работал в Мурманске. Владимир Алексеевич считал, что благодаря Мурманску он состоялся как самобытный художник, обладающий не похожим ни на кого стилем.

В творчестве Владимира Кумашова можно выделить несколько тем. Он совершил путешествие в Арктику в составе творческой группы художников и написал серию работ о жизни нефтяников и моряков Севера. Побывал на северном побережье Кольского полуострова, где создавал пейзажи и жанровые зарисовки о жителях Терского берега.

Но главной темой его творчества стала жизнь города Мурманска: наполненные людьми улицы и площади города, его дворы, старые районы и новостройки. Радостные и грустные, забавные и ироничные – жанровые композиции Кумашова соединяют в себе реальность и фантазию, подкупают искренностью и убедительностью живых подробностей. Город на его полотнах невероятный, загадочный и одновременно хорошо узнаваемый для зрителей.

Работы мастера хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, в частных коллекциях, художественных фондах и галереях Швеции, Норвегии, США, Японии.

На выставке представлено 30 живописных полотен художника.

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