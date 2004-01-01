Новое мультимедийное шоу неоклассической музыки от автора "Музыки в темноте" Евгении Зимы

Яркое иммерсивное шоу, посвященное великому Вивальди, рушит все прошлые представления о самой популярной в мире музыке.

Какая загадка скрыта за произведениями Вивальди, звучащими сегодня каждые 2 минуты?

Кем был этот Антонио Вивальди, обычным смертным или божественным гением?

Зачем к виртуозному скрипачу и композитору приходил его «черный человек»?

Автор шоу Евгения Зима погрузит Зрителя в жизнь средневековой Венеции.



4000 тысячи отрисованных вручную кадров графики, 1600 страниц нотного текста, Живой оркестр, Современная хореография, голоса лучших теноров, создают неподражаемую атмосферу тайны, волшебства и сделают зрителя полноценным участником нового шоу.



Вивальди: любовь и смерть в Венеции – это мультимедийное шоу для всей семьи, которое позволит вам заглянуть в невидимое, постоять на границе вечности и времени в городе призраке.