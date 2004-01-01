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Виниловый вечер

Цикл мероприятий, посвященный  музыкальным направлениям и уникальной коллекции винила из фонда мурманской Научки

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События: Встреча.

На первой встрече будем слушать джаз. Жемчужина музыкальной коллекции –  раритетная виниловая пластинка с легендарными композициями Коулмена Хокинса, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1957 году.

Великий джазовый музыкант Луи Армстронг записал свыше 60 хитов, ставших бессмертной джазовой классикой. Его творчество оказало влияние на всю мировую джазовую культуру. Манера игры и исполнительские вокальные приемы, шикарный «голос с песком» стали своеобразным каноном эпохи. 

Армстронг записал серию пластинок с Дюком Эллингтоном, выступал в дуэте с Эллой Фицджеральд. На вечере будет представлен виниловый диск «Луи Армстронг - Элла Фицджеральд» 1991года, изготовленный на Ленинградском заводе грампластинок.

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