Виниловый вечер

Цикл мероприятий, посвященный музыкальным направлениям и уникальной коллекции винила из фонда мурманской Научки

На первой встрече будем слушать джаз. Жемчужина музыкальной коллекции – раритетная виниловая пластинка с легендарными композициями Коулмена Хокинса, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1957 году.

Великий джазовый музыкант Луи Армстронг записал свыше 60 хитов, ставших бессмертной джазовой классикой. Его творчество оказало влияние на всю мировую джазовую культуру. Манера игры и исполнительские вокальные приемы, шикарный «голос с песком» стали своеобразным каноном эпохи.

Армстронг записал серию пластинок с Дюком Эллингтоном, выступал в дуэте с Эллой Фицджеральд. На вечере будет представлен виниловый диск «Луи Армстронг - Элла Фицджеральд» 1991года, изготовленный на Ленинградском заводе грампластинок.