Вила пава гнёздышко…

Свадебная обрядность и семейная культура в северорусской традиции конца XIX — начала ХХ века» из собрания Архангельского краеведческого музея

На выставке посетители познакомятся с традиционными обрядами Русского Севера!

Свадебная обрядность Архангельского Севера – яркое и сложное явление народной культуры, напоминающее многодневное театральное действо. Временем свадеб в деревнях Архангельского Севера считался период от Крещения до Масленицы. Обряд проводился последовательно в три этапа: довенчальный, свадьба и послесвадебный.

Отличительной чертой русской свадьбы была ее насыщенность песнями, причетами, приговорами и ритуалами. В составе выставки свадебные головные уборы, костюмы, сервировка свадебного стола и многое другое. В экспозицию также включены элементы «свадебного поезда» во главе с санями-пошевнями.

В экспозиции будет представлено более 200 предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Архангельского краеведческого музея.