Викинг полярных морей

Фритьоф Нансен (1861-1930) - полярный исследователь, путешественник, ученый, дипломат. Его переход через ледниковый покров Гренландии, знаменитый дрейф во льдах на судне «Фрам», экспедиция вдоль берегов Шпицбергена явились крупнейшим вкладом в науку. В статусе известного общественного деятеля Нансен боролся с последствиями Первой мировой войны в Европе, помогал беженцам из разных стран и голодающим Поволжья. В 1922 году норвежский исследователь Арктики удостоился Нобелевской премии мира.

Нансен является автором целого ряда книг, которые переводились на русский язык и неоднократно переиздавались. На выставке представлены издания, на которых выросло несколько поколений российских читателей. Это сочинения самого Нансена, а также книги известных ученых и литераторов, посвященные жизни и деятельности великого норвежца.

Особую ценность имеют прижизненные издания конца XIX века. Прежде всего это первые русские переводы книги Нансена «Фрам» в Полярном море», изданные в 1897 году под названиями «В стране льда и ночи» и «Во мраке ночи и во льдах».

Биография «Фритьоф Нансен» Вальдемара Кристофера Брёггера и Нордаля Рольфсена стала первым жизнеописанием ученого. На русский язык она была переведена в 1896 году Анной и Петром Ганзенами.

Этнографическое описание «На Крайнем Севере. Жизнь эскимосов» было издано в 1926 году в серии «Начатки естествознания». Книга включает интереснейшие сведения об аборигенах Гренландии, собранные Нансеном во время гренландской экспедиции 1888-1889 годов.

В 1937-1940 годах издательство Главсевморпути выпустило пятитомное собрание сочинений Нансена. В многотомник вошли следующие труды: «На лыжах через Гренландию», «Жизнь эскимосов», «Фрам» в Полярном море», «Шпицберген», «Среди тюленей и белых медведей», «На вольном воздухе». Научным редактором этого издания стал Владимир Юльевич Визе, выдающийся ученый, исследователь Арктики, участник многих полярных экспедиций, в том числе экспедиции Георгия Седова. Визе знал Нансена и встречался с ним. Отдельные тома этого издания, ранее принадлежавшие полярнику Арефу Ивановичу Минееву, экспонируются на выставке.

Одной из первых полных научно-художественных биографий Фритьофа Нансена, принадлежащих перу российского автора, стала книга «Нансен» Александра Таланова, вышедшая в 1960 году в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Повесть «Фритьоф Нансен. Его жизнь и необыкновенные приключения» писателя, журналиста, путешественника, кинодраматурга Георгия Кублицкого, напечатанная в 1961 году, была очень популярна среди юношества и пробуждала в читателях любознательность и интерес к естественным наукам.

В основу «Книги об отце» Лив Нансен-Хейер, изданной в 1971 году, положен архивный материал, письма, дневники. Дочь ученого с большой любовью и теплотой рассказывает о своих родителях, о походе отца на лыжах через Гренландию, дрейфе на «Фраме», путешествии по Сибири и Дальнему Востоку.

Современные издания, посвященные «викингу полярных морей», представлены книгами издательств «Paulsen» и «Альфарет».