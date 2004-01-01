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Весы

Спектакль по пьесе Евгения Гришковца (Российский государственный академический театр им. Фёдора Волкова)

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События: Спектакли.

Поздно вечером в приёмном покое небольшого родильного дома встретились четверо мужчин. У Артёма и Алексея вот-вот должны родить жёны, у Игоря – дочь. Эдуард – приятель Алексея увязался за ним за компанию, поддержать друга.

Почти каждый мужчина пережил тревожные часы ожидания, чтобы потом испытать счастье рождения ребёнка. Но для всех эти минуты складываются по-разному. Вот и герои спектакля каждый по-своему переживают предстоящее событие.

Оказавшись по воле судьбы в эту ночь вместе, мужчины рассказывают друг другу о себе и своих любимых, размышляют о смысле жизни, строят планы на будущее. При том, что это очень разные люди, они сходятся в главном: появление на свет нового человечка – это самое замечательное чудо в жизни каждого.

Евгений Гришковец так говорил о своей пьесе «Весы»: «Герои этой пьесы — мужчины, которые проживают волнительную ночь в роддоме. Они ждут рождения детей. Эта ситуация и пространство требуют от них быть хорошими. Ну а мужчина, который в такой ответственный момент старается быть поближе к жене, — уже не очень плохой человек...».

Продолжительность - 2 часа 25 минут (с антрактом)

«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

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