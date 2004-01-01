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Весь апрель никому не верь

Выставка юмористической литературы 

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События: Выставки.

Эта выставка для шутников и любителей посмеяться. Здесь можно увидеть книги «Джонатан без поводка» Мег Розофф и «Карантин в Гранд-отеле» Енэ Рейтэ, герои которых попадают в нелепые передряги.
А персонажи «Баллады о мошенниках» Энрико Реммерта, обаятельные итальянские жулики, определенно находятся в родстве с героями романов Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Их предводителю, как и Остапу Бендеру, известны десятки способов «законного» и не вполне законного изъятия денежных средств у добропорядочных итальянских граждан. Не мелочась, приятели затеяли многоходовую аферу, сулящую огромный куш. Останутся ли они у разбитого корыта или плутовская удача улыбнется им? Ответ ждет читателя в самом финале этой яркой, смешной и поучительной истории.

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