Весь апрель никому не верь

Эта выставка для шутников и любителей посмеяться. Здесь можно увидеть книги «Джонатан без поводка» Мег Розофф и «Карантин в Гранд-отеле» Енэ Рейтэ, герои которых попадают в нелепые передряги.

А персонажи «Баллады о мошенниках» Энрико Реммерта, обаятельные итальянские жулики, определенно находятся в родстве с героями романов Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Их предводителю, как и Остапу Бендеру, известны десятки способов «законного» и не вполне законного изъятия денежных средств у добропорядочных итальянских граждан. Не мелочась, приятели затеяли многоходовую аферу, сулящую огромный куш. Останутся ли они у разбитого корыта или плутовская удача улыбнется им? Ответ ждет читателя в самом финале этой яркой, смешной и поучительной истории.