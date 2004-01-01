Приглашаем всех любителей искусства к просмотру показов видеоабонемента «Великие мастера русского искусства»! Фильмы из медиатетки Русского музея расскажут вам о памятниках живописи, графики и скульптуры с XII по XIX век. Вы узнаете о жизни и творчестве знаковых художников, а также об особенностях становления и процветания русского искусства. Показы проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея». До встречи в музее!

26.05

И.К. Айвазовский. Первое имя в первом каталоге музея. 2001

Исаак Левитан. 2010

09.06

Выставка «Воспоминания об Италии» (фильм 1). 2003

Выставка «Воспоминания об Италии» (фильм 2). 2003

23.06

Выставка «Французы в Петербурге». 2004

Выставка в ГМИИ. Русский Париж. 2003

07.07

Христоф Гроот и Елизаветинское время. 2016

Неизвестный главный герой. 2015

21.07

Мир искусства. Воспоминания. 1999

04.08

Константин Сомов. 2004

18.08

Русский портрет в коллекции Русского музея. 2001

01.09

Империя Строгановых. 2000

15.09

Возрождение Летнего сада. 2012