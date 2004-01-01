Великие мастера русского искусства
Фильмы из медиатетки Русского музея
Фильмы из медиатетки Русского музея
Приглашаем всех любителей искусства к просмотру показов видеоабонемента «Великие мастера русского искусства»! Фильмы из медиатетки Русского музея расскажут вам о памятниках живописи, графики и скульптуры с XII по XIX век. Вы узнаете о жизни и творчестве знаковых художников, а также об особенностях становления и процветания русского искусства. Показы проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея». До встречи в музее!
26.05
И.К. Айвазовский. Первое имя в первом каталоге музея. 2001
Исаак Левитан. 2010
09.06
Выставка «Воспоминания об Италии» (фильм 1). 2003
Выставка «Воспоминания об Италии» (фильм 2). 2003
23.06
Выставка «Французы в Петербурге». 2004
Выставка в ГМИИ. Русский Париж. 2003
07.07
Христоф Гроот и Елизаветинское время. 2016
Неизвестный главный герой. 2015
21.07
Мир искусства. Воспоминания. 1999
04.08
Константин Сомов. 2004
18.08
Русский портрет в коллекции Русского музея. 2001
01.09
Империя Строгановых. 2000
15.09
Возрождение Летнего сада. 2012