Великие битвы Великой Отечественной

Выставка изданий о самых известных сражениях, которые оказали большое влияние на исход войны

За годы Великой Отечественной войны было проведено более 150 битв. О самых известных сражениях, которые оказали большое влияние на исход войны, расскажут книги, представленные на выставке.

Это Курская, Ржевская и Сталинградская битвы, героическое сражение за Москву, Белорусская и Берлинская наступательные операции.

Читатели ознакомятся с изданиями из серий «75 лет Великой Победы», «Военная авиация XX века».

Об авторе Алексее Исаеве много спорят. Книги этого военного историка и аналитика, без сомнения, популярны среди читателей. На выставке представлена одна из последних работ Исаева – «Дорога на Берлин». Особый интерес автора лежит в сфере участия и роли военной техники в решении исхода Великой отечественной войны. Алексей Исаев глубоко убежден в том, что без военно-технической научной базы, которая была создана перед войной в Советском союзе, победа была бы отсрочена.

«Курская битва. Первая иллюстрированная энциклопедия» - это исследование боевых действий на Огненной Дуге по материалам советских и зарубежных архивов, содержит сотни эксклюзивных фотографий, публикуемых впервые.

Рекомендуем вниманию читателей авторитетные журналы «Историк» и «Родина», которые освещают, в том числе, различные вопросы Великой Отечественной войны.