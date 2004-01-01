Много слов сказано о красоте и величии нашей необъятной Родины,

но ни одно из них не может передать этот масштаб, восторг и красоту. Одиннадцать часовых поясов, более десятка природных зон и 130 тысяч видов животных. Путешествие на поезде от Калининграда до Владивостока займет больше недели, а с севера на юг – от Мурманска до Дербента – почти четверо суток, при этом разница между самой высокой и самой низкой температурой, когда-либо зафиксированной в России, составляет 113 градусов!



Выставка «Великая Россия» – это путешествие, которое способно вызвать любовь с первого снимка. Из отдельных кадров, как из крохотных кусочков пазла, складывается образ современной России, представление о ее истинном масштабе, разнообразии и великолепии.



Экспозиция представлена в главном здании Мурманского областного художественного музея (ул. Коминтерна, д. 13) на третьем этаже.

С работами можно ознакомиться в электроном формате в сенсорном киоске музея.