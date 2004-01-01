Псковский областной театр кукол

Автор: Сергей Плотов, по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Режиссер-постановщик: Александр Заболотный

Художник-постановщик: Виктор Никоненко

Композитор: Николай Якимов

В основу спектакля положена одна из повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством». Три главных героя – торговцы, скупщики нужного и ненужного, приносят в своих мешках всё, что купили, нашли и не смогли продать, за околицу деревни в ожидании кого-нибудь, кто может их подвезти вместе со скарбом. Завязывается беседа и «старший» начинает рассказывать историю. Все увлекаются, история начинает оживать. В ход идёт всё, что лежит в мешках торговцев: предметы утвари, обувь и даже куклы. Все исполнители постоянно меняются ролями и персонажами. История заканчивается, весь скарб укладывается обратно, и герои уходят навстречу с новой историей.

В течение 60 лет Псковский областной театр кукол остается единственным театром для детей в Псковской области. В 2001 театр стал дипломантом российской театральной премии «Золотая маска». Сегодня Псковский театр кукол наперекор театральным традициям не идет, но, следуя им, стремится к тому, чтобы каждый творческий шаг коллектива, был началом нового пути в неизведанное.

В спектакле заняты: Евгений Бондаренко, Николай Зубрилин, Борис Поткин

Продолжительность: 45 минут