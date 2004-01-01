В этот раз посетители сыграют в игру «Зельеваренье»

Областная научная библиотека приглашает на очередной вечер настольных игр. В этот раз посетители сыграют в игру «Зельеваренье». Ее автор, Сергей Мачин, ведущий разработчик издательства «Правильные игры». Он придумал серию настольных игр «Зельеварение», «Война», «Варенье», «Загадка Леонардо», «Сильное колдунство», «Конфетти», «Японский домик».

В сюжетную основу игры положены уроки Зельеварения в Школе чародейства и волшебства. Осваивая непростую науку алхимии, из зуба дракона, камня крови и цветов папоротника можно создать самые странные эликсиры, порошки и снадобья. Победит тот, кто создаст самые сложные зелья, набрав тем самым большее количество игровых очков. Для погружения в атмосферу будут представлены книги, комиксы и виниловые пластинки из фонда библиотеки.

Количество мест ограничено, всех желающих просим написать в комментариях группы «Игротека в библиотеке».