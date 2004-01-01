Когда под гнетом обстоятельств утрачивается вера в собственные силы, когда предаются мечты... остается только любовь.

Лирическая история о любви русского парня и польской девушки, рассказанная драматургом Леонидом Зориным в середине прошлого века не только не теряет своей актуальности, но со временем приобретает новое звучание, становясь все более современной.

Они познакомились случайно на концерте в консерватории. Она - молоденькая польская певица, он - простой московский студент. Это была любовь. Это была судьба.

Нежданное счастье и большие планы совсем скоро оборвались жестокой реальностью - сталинским запретом на браки с иностранцами. Обстоятельства оказались сильнее их.

И вот жизнь спешит дальше. Он - успешный винодел, она - известная на всю Европу певица.

Запреты давно сняты. Новая встреча будоражит все дремавшие чувства. Но смогут ли герои решиться и изменить свою привычную и успешную жизнь, чтобы быть вместе? "Варшавская мелодия" - удивительно тонкий, пронзительный, отзывающийся в каждой душе спектакль, пронизанный музыкой, ожиданием счастья, надеждами и мечтами.

Мы рады предложить вам увидеть эту лирическую историю в исполнении ярких и харизматичных Аглаи Шиловксой и Егора Бероева.

Этому спектаклю суждено стать замеченным.

Художник: Андрей Шаров.

Режиссер: Ирина Пахомова. В ролях: Аглая Шиловская Егор Бероев

Продолжительность: 2 час 30 мин. с антрактом.