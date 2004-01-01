Валерий Сергеевич Алфеевский

Выставка, посвященная 115-летию со дня рождения Валерия Сергеевича Алфеевского - советского иллюстратора детских книг, художника, графика, члена московского Союза художников (1932), члена Союза художников СССР (1932), Заслуженного художника РСФСР (1982).

Произведения Валерия Сергеевича Алфеевского - картины, акварели, рисунки, офорты, иллюстрации к детским книгам отличаются особой авторской индивидуальностью, сформированной вне художественной моды.

За годы творчества Валерий Сергеевич проиллюстрировал более чем 150 изданий. В первую очередь это книги для детей - сказки, стихи, рассказы. Среди лучших работ художника - иллюстрации к «Сказке о ветре в безветренный день» Софьи Прокофьевой, «Приключениям Пиноккио» Карло Коллоди, «Стойкому оловянному солдатику» и другим сказкам Ганса Христиана Андерсена. Сотрудничал с издательствами Детгиз, Гослитиздат, «Советский писатель», «Детская литература», «Художественная литература», «Художник РСФСР», «Молодая гвардия». Из современных издательств книги с иллюстрациями Алфеевского выпускают «Ад Маргинем», «Речь», «Эксмо» и другие.

На выставке будет представлена работа «На стрелке Васильевского острова» написанная в 1959 году. В этот период своего творчества художник уделял особое внимание передаче впечатления от изображаемого сюжета, используя при этом линии, как самостоятельные средством эстетического выражения.

Выставка продолжает знакомить посетителей с фондовым собранием музея.